Дивнина (Юрина) Прасковья Ивановна
Место рождениясело Заборовка Сызранский район Куйбышевская область
Дата рождения04.11.1927
Дата смерти31.03.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1927
село Заборовка Сызранский район Куйбышевская область
Бракосочетание
14.01.1948
Рождение ребёнка
03.06.1949
Дочь: Сысуева (Дивнина) Нина
Отец ребёнка: Дивнин Михаил Петрович
г.Сызрань Самарская обл.
Рождение ребёнка
07.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дивнин Михаил Петрович
Смерть
31.03.2016
г.Сызрань Самарская обл.
Похороны
Неизвестно
г.Сызрань Самарская обл.