Дивнина (Юрина) Прасковья Ивановна 04.11.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дивнина (Юрина) Прасковья Ивановна

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Место рождения

село Заборовка Сызранский район Куйбышевская область

Дата рождения

04.11.1927

Дата смерти

31.03.2016

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1927

Отец: Юрин Иван Васильевич

Мать: Юрина (Полушкина) Анна Петровна

село Заборовка Сызранский район Куйбышевская область
Бракосочетание
14.01.1948

Муж: Дивнин Михаил Петрович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
03.06.1949

Дочь: Сысуева (Дивнина) Нина

Отец ребёнка: Дивнин Михаил Петрович

г.Сызрань Самарская обл.
Рождение ребёнка
07.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дивнин Михаил Петрович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
31.03.2016
г.Сызрань Самарская обл.
Похороны
Неизвестно
г.Сызрань Самарская обл.

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