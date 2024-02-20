Прийменко (Рыбникова) Александра Аввакумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прийменко (Рыбникова) Александра Аввакумовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
19.10.1886

Муж: Прийменко Родион Трофимович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-161,зап-10
Рождение ребёнка
16.11.1887

Дочь: Татьяна Родионовна

Отец ребёнка: Прийменко Родион Трофимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7 , м/к-1887г.,лист-215,зап-48
Рождение ребёнка
20.10.1889

Сын: Прийменко Илларион Родионович

Отец ребёнка: Прийменко Родион Трофимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-8, м/к-1889г.,лист-116,зап-47
Рождение ребёнка
1890

Сын: Прийменко Платон Родионович

Отец ребёнка: Прийменко Родион Трофимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.01.1914

Сын: Прийменко Кирилл Родионович

Отец ребёнка: Прийменко Родион Трофимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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