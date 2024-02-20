Прийменко Илларион Родионович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения20.10.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1889
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-8, м/к-1889г.,лист-116,зап-47
Крещение
21.10.1889
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Федор Яковлевич Прийменко и девка Александра Прийменко
Смерть
Неизвестно