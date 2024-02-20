Прийменко Платон Родионович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1890
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.12.1914
Сын: Прийменко Степан Платонович
Мать ребёнка: Прийменко Дарья Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
06.11.1918
Сын: Прийменко Павел Платонович
Мать ребёнка: Прийменко Дарья Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно