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Прийменко Кирилл Родионович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

18.01.1914

Дата смерти

03.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1914

Отец: Прийменко Родион Трофимович

Мать: Прийменко Александра Аввакумовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Военная служба
С 1941 по 03.03.1943
Призван Славянским РВК Сталинской обл.,УССР Лейтенант,зам.ком.стр.роты 125 осбр 1 осб Зап.фр. убит в бою
ЦАМО РФ , Ф - 33-11458-87
Смерть
03.03.1943
Орловская обл.,Жиздринский р-н д.Верхнее Ашково Убит в бою
ЦАМО РФ , Ф - 33-11458-87
Похороны
?.03.1943
РСФСР Орловская обл.,Жиздринский р-н д.Верхнее Ашково
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