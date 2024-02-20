Прийменко Кирилл Родионович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения18.01.1914
Дата смерти03.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1914
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Военная служба
С 1941 по 03.03.1943
Призван Славянским РВК Сталинской обл.,УССР Лейтенант,зам.ком.стр.роты 125 осбр 1 осб Зап.фр. убит в бою
ЦАМО РФ , Ф - 33-11458-87
Смерть
03.03.1943
Орловская обл.,Жиздринский р-н д.Верхнее Ашково Убит в бою
ЦАМО РФ , Ф - 33-11458-87
Похороны
?.03.1943
РСФСР Орловская обл.,Жиздринский р-н д.Верхнее Ашково