Лубнин Иван (Ивашко) Алексеев
Место рожденияпоч. вновь над речкой Пашковкой, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1677
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677
Отец: Лубнин Алексей (Алешка) Яковлев
Мать: не указана
поч. вновь над речкой Пашковкой, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1706
Мать ребёнка: Лубнина Елена
поч. вновь над речкой Пашковкой, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708
Сын: Лубнин Сава Иванов
Мать ребёнка: Лубнина Елена
поч. вновь над речкой Пашковкой, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1709
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Лубнина Елена
поч. вновь над речкой Пашковкой, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лубнина Елена
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
займище над речкой Могилевкой, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721