Лубнин Иван (Ивашко) Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубнин Иван (Ивашко) Алексеев

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Место рождения

поч. вновь над речкой Пашковкой, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1650 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1686 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Лубнин Алексей (Алешка) Яковлев

Мать: не указана

поч. вновь над речкой Пашковкой, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Лубнин Григорей Иванов

Мать ребёнка: Лубнина Елена

поч. вновь над речкой Пашковкой, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Лубнин Сава Иванов

Мать ребёнка: Лубнина Елена

поч. вновь над речкой Пашковкой, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1709

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Лубнина Елена

поч. вновь над речкой Пашковкой, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лубнина Елена

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
займище над речкой Могилевкой, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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