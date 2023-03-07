Лубнин Алексей (Алешка) Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: Лубнин Яков (Якушко) Филиппов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1675
Мать ребёнка: не указана
поч. вновь над речкой Пашковкой, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Лубнин Иван (Ивашко) Алексеев
Мать ребёнка: не указана
поч. вновь над речкой Пашковкой, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1681
Мать ребёнка: не указана
поч. вновь над речкой Пашковкой, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь над речкой Пашковкой, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710