Лубнин Алексей (Алешка) Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубнин Алексей (Алешка) Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1630 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Лубнин Яков (Якушко) Филиппов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Лубнин Андрей Алексеев

Мать ребёнка: не указана

поч. вновь над речкой Пашковкой, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Лубнин Иван (Ивашко) Алексеев

Мать ребёнка: не указана

поч. вновь над речкой Пашковкой, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1681

Сын: Лубнин Федор Алексеев

Мать ребёнка: не указана

поч. вновь над речкой Пашковкой, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь над речкой Пашковкой, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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