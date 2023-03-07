Лубнин Сава Иванов
Место рожденияпоч. вновь над речкой Пашковкой, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1708
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708
Отец: Лубнин Иван (Ивашко) Алексеев
Мать: Лубнина Елена
поч. вновь над речкой Пашковкой, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь над речкой Пашковкой, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710