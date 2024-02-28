Шахворостова (Ромахова) Серафима Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Бракосочетание
01.02.1882
Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
04.03.1884
Дочь: Арепьева Дарья Даниловна
Отец ребёнка: Шахворостов Даниил Потапович
Михайловское, Верненский уезд, Семиреченская область, Туркестанское генерал-губернаторство, Российская империя
Рождение ребёнка
05.10.1896
Сын: Шахворостов Роман Данилович
Отец ребёнка: Шахворостов Даниил Потапович
Михайловское, Верненский уезд, Семиреченская область, Туркестанское генерал-губернаторство, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Смерть
Неизвестно