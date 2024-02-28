Шахворостова (Ромахова) Серафима Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШахворостова (Ромахова) Серафима Васильевна

Шахворостова (Ромахова) Серафима Васильевна

Место рождения

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Ромахов Василий Иванович

Мать: Ромахова София Митрофановна

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
01.02.1882

Муж: Шахворостов Даниил Потапович

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
04.03.1884

Дочь: Арепьева Дарья Даниловна

Отец ребёнка: Шахворостов Даниил Потапович

Михайловское, Верненский уезд, Семиреченская область, Туркестанское генерал-губернаторство, Российская империя
Рождение ребёнка
05.10.1896

Сын: Шахворостов Роман Данилович

Отец ребёнка: Шахворостов Даниил Потапович

Михайловское, Верненский уезд, Семиреченская область, Туркестанское генерал-губернаторство, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close