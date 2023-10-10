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Ромахов Василий Иванович

Место рождения

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

После 1890

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Ромахов Иван Фёдорович

Мать: Ромахова Матрёна Ефимовна

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
19.10.1864

Жена: Ромахова София Митрофановна

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Шахворостова Серафима Васильевна

Мать ребёнка: Ромахова София Митрофановна

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
До 1866
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
До 1867
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.01.1868

Дочь: Обухова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Ромахова София Митрофановна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
?.12.1871

Сын: Ромахов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Ромахова София Митрофановна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Паканова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Ромахова София Митрофановна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Ромахов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Ромахова София Митрофановна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Место жительства
До 1876
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Место жительства
После 1877
Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
02.12.1879

Сын: Ромахов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Ромахова София Митрофановна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Гвоздева Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Ромахова София Митрофановна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
05.06.1884

Сын: Ромахов Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Ромахова София Митрофановна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
17.11.1885

Дочь: Шихатова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Ромахова София Митрофановна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Ромахова Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Ромахова София Митрофановна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
12.04.1889

Дочь: Левцова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Ромахова София Митрофановна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Крещена 14.04.1889
Место жительства
Неизвестно
Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Смерть
После 1890
Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
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