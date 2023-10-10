Ромахов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиПосле 1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Ромахов Иван Фёдорович
Дочь: Шахворостова Серафима Васильевна
Мать ребёнка: Ромахова София Митрофановна
Дочь: Обухова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Ромахова София Митрофановна
Сын: Ромахов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Ромахова София Митрофановна
Дочь: Паканова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Ромахова София Митрофановна
Мать ребёнка: Ромахова София Митрофановна
Сын: Ромахов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Ромахова София Митрофановна
Дочь: Гвоздева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Ромахова София Митрофановна
Мать ребёнка: Ромахова София Митрофановна
Дочь: Шихатова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Ромахова София Митрофановна
Дочь: Ромахова Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Ромахова София Митрофановна
Дочь: Левцова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Ромахова София Митрофановна