Гвоздева (Ромахова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гвоздева (Ромахова) Ольга Васильевна

Место рождения

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Ромахов Василий Иванович

Мать: Ромахова София Митрофановна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Бракосочетание
01.07.1898

Муж: Гвоздев Иоанн Григорьевич

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
26.02.1899

Сын: Гвоздев Арсений Иоаннович

Отец ребёнка: Гвоздев Иоанн Григорьевич

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
01.01.1900

Дочь: Гвоздева Татьяна Иоанновна

Отец ребёнка: Гвоздев Иоанн Григорьевич

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
16.10.1906

Дочь: Гвоздева Анна Иоанновна

Отец ребёнка: Гвоздев Иоанн Григорьевич

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Гончарова Ефросинья Иоанновна

Отец ребёнка: Гвоздев Иоанн Григорьевич

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
05.05.1908

Дочь: Гвоздева Ирина Иоанновна

Отец ребёнка: Гвоздев Иоанн Григорьевич

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
09.04.1910

Дочь: Гвоздева Анастасия Иоанновна

Отец ребёнка: Гвоздев Иоанн Григорьевич

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
21.08.1911

Сын: Гвоздев Андрей Иоаннович

Отец ребёнка: Гвоздев Иоанн Григорьевич

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
?.08.1913

Дочь: Гвоздева Ольга Иоанновна

Отец ребёнка: Гвоздев Иоанн Григорьевич

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
24.08.1917

Сын: Гвоздев Иоанн Иоаннович

Отец ребёнка: Гвоздев Иоанн Григорьевич

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
26.06.1922

Сын: Гвоздев Александр Иоаннович

Отец ребёнка: Гвоздев Иоанн Григорьевич

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Место жительства
Неизвестно
Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Смерть
Неизвестно
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