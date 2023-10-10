Гвоздева (Ромахова) Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Бракосочетание
01.07.1898
Рождение ребёнка
26.02.1899
Сын: Гвоздев Арсений Иоаннович
Отец ребёнка: Гвоздев Иоанн Григорьевич
Рождение ребёнка
01.01.1900
Дочь: Гвоздева Татьяна Иоанновна
Отец ребёнка: Гвоздев Иоанн Григорьевич
Рождение ребёнка
16.10.1906
Дочь: Гвоздева Анна Иоанновна
Отец ребёнка: Гвоздев Иоанн Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Гончарова Ефросинья Иоанновна
Отец ребёнка: Гвоздев Иоанн Григорьевич
Рождение ребёнка
05.05.1908
Дочь: Гвоздева Ирина Иоанновна
Отец ребёнка: Гвоздев Иоанн Григорьевич
Рождение ребёнка
09.04.1910
Дочь: Гвоздева Анастасия Иоанновна
Отец ребёнка: Гвоздев Иоанн Григорьевич
Рождение ребёнка
21.08.1911
Отец ребёнка: Гвоздев Иоанн Григорьевич
Рождение ребёнка
?.08.1913
Дочь: Гвоздева Ольга Иоанновна
Отец ребёнка: Гвоздев Иоанн Григорьевич
Рождение ребёнка
24.08.1917
Отец ребёнка: Гвоздев Иоанн Григорьевич
Рождение ребёнка
26.06.1922
Сын: Гвоздев Александр Иоаннович
Отец ребёнка: Гвоздев Иоанн Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно