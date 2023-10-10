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Шахворостов Даниил Потапович

Место рождения

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Бракосочетание
01.02.1882

Жена: Шахворостова Серафима Васильевна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
04.03.1884

Дочь: Арепьева Дарья Даниловна

Мать ребёнка: Шахворостова Серафима Васильевна

Михайловское, Верненский уезд, Семиреченская область, Туркестанское генерал-губернаторство, Российская империя
Рождение ребёнка
05.10.1896

Сын: Шахворостов Роман Данилович

Мать ребёнка: Шахворостова Серафима Васильевна

Михайловское, Верненский уезд, Семиреченская область, Туркестанское генерал-губернаторство, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Смерть
Неизвестно
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