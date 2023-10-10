Шахворостов Даниил Потапович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1882
Рождение ребёнка
04.03.1884
Дочь: Арепьева Дарья Даниловна
Мать ребёнка: Шахворостова Серафима Васильевна
Михайловское, Верненский уезд, Семиреченская область, Туркестанское генерал-губернаторство, Российская империя
Рождение ребёнка
05.10.1896
Сын: Шахворостов Роман Данилович
Мать ребёнка: Шахворостова Серафима Васильевна
Михайловское, Верненский уезд, Семиреченская область, Туркестанское генерал-губернаторство, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Смерть
Неизвестно