Арепьева (Шахворостова) Дарья Даниловна
Место рожденияМихайловское, Верненский уезд, Семиреченская область, Туркестанское генерал-губернаторство, Российская империя
Дата рождения04.03.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1884
Михайловское, Верненский уезд, Семиреченская область, Туркестанское генерал-губернаторство, Российская империя
Рождение ребёнка
16.02.1903
Сын: Арепьев Тимофей Филиппович
Отец ребёнка: Арепьев Филипп Иосифович
Михайловское, Верненский уезд, Семиреченская область, Туркестанское генерал-губернаторство, Российская империя
Рождение ребёнка
05.10.1904
Сын: Арепьев Сергей Филиппович
Отец ребёнка: Арепьев Филипп Иосифович
Михайловское, Верненский уезд, Семиреченская область, Туркестанское генерал-губернаторство, Российская империя
Рождение ребёнка
17.12.1905
Дочь: Арепьева Марина Филипповна
Отец ребёнка: Арепьев Филипп Иосифович
Михайловское, Верненский уезд, Семиреченская область, Туркестанское генерал-губернаторство, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Михайловское, Верненский уезд, Семиреченская область, Туркестанское генерал-губернаторство, Российская империя
Смерть
Неизвестно