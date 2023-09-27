Арепьева (Шахворостова) Дарья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арепьева (Шахворостова) Дарья Даниловна

Место рождения

Михайловское, Верненский уезд, Семиреченская область, Туркестанское генерал-губернаторство, Российская империя

Дата рождения

04.03.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1884

Отец: Шахворостов Даниил Потапович

Мать: Шахворостова Серафима Васильевна

Михайловское, Верненский уезд, Семиреченская область, Туркестанское генерал-губернаторство, Российская империя
Рождение ребёнка
16.02.1903

Сын: Арепьев Тимофей Филиппович

Отец ребёнка: Арепьев Филипп Иосифович

Михайловское, Верненский уезд, Семиреченская область, Туркестанское генерал-губернаторство, Российская империя
Рождение ребёнка
05.10.1904

Сын: Арепьев Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Арепьев Филипп Иосифович

Михайловское, Верненский уезд, Семиреченская область, Туркестанское генерал-губернаторство, Российская империя
Рождение ребёнка
17.12.1905

Дочь: Арепьева Марина Филипповна

Отец ребёнка: Арепьев Филипп Иосифович

Михайловское, Верненский уезд, Семиреченская область, Туркестанское генерал-губернаторство, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арепьев Филипп Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Михайловское, Верненский уезд, Семиреченская область, Туркестанское генерал-губернаторство, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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