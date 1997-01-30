Чемезова (Южакова) Наталия
Место рожденияРоссия
Дата рождения05.05.1951
Дата смерти30.01.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Бракосочетание
30.12.1969
Муж: Чемезов Анатолий
Рождение ребёнка
10.07.1972
Сын: Чемезов Андрей
Отец ребёнка: Чемезов Анатолий
Рождение ребёнка
09.08.1975
Сын: Чемезов Сергей
Отец ребёнка: Чемезов Анатолий
Рождение ребёнка
01.11.1986
Дочь: Оленникова Татьяна
Отец ребёнка: Чемезов Анатолий
Рождение ребёнка
19.04.1989
Дочь: Алексеева Оксана
Отец ребёнка: Чемезов Анатолий
Смерть
30.01.1997
Причина смерти: Болезнь