Чемезова (Южакова) Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чемезова (Южакова) Наталия

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Место рождения

Россия

Дата рождения

05.05.1951

Дата смерти

30.01.1997

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Бракосочетание
30.12.1969

Муж: Чемезов Анатолий

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.07.1972

Сын: Чемезов Андрей

Отец ребёнка: Чемезов Анатолий

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.08.1975

Сын: Чемезов Сергей

Отец ребёнка: Чемезов Анатолий

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1986

Дочь: Оленникова Татьяна

Отец ребёнка: Чемезов Анатолий

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.04.1989

Дочь: Алексеева Оксана

Отец ребёнка: Чемезов Анатолий

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
30.01.1997
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Причина смерти: Болезнь
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