Оленникова (Чемезова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения01.11.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1986
Отец: Чемезов Анатолий
Мать: Чемезова Наталия
Бракосочетание
26.01.2007
Муж: Оленников Виталий
Рождение ребёнка
07.11.2010
Сын: Оленников Денис
Отец ребёнка: Оленников Виталий
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно