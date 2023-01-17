Оленникова (Чемезова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оленникова (Чемезова) Татьяна

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Место рождения

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область

Дата рождения

01.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1986

Отец: Чемезов Анатолий

Мать: Чемезова Наталия

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Бракосочетание
26.01.2007

Муж: Оленников Виталий

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.11.2010

Сын: Оленников Денис

Отец ребёнка: Оленников Виталий

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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