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Чемезов Анатолий

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Место рождения

Россия

Дата рождения

19.11.1945

Дата смерти

06.01.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Бракосочетание
30.12.1969

Жена: Чемезова Наталия

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.07.1972

Сын: Чемезов Андрей

Мать ребёнка: Чемезова Наталия

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.08.1975

Сын: Чемезов Сергей

Мать ребёнка: Чемезова Наталия

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1986

Дочь: Оленникова Татьяна

Мать ребёнка: Чемезова Наталия

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.04.1989

Дочь: Алексеева Оксана

Мать ребёнка: Чемезова Наталия

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
06.01.2018
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Похороны
11.01.2018
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Ивановское кладбище (127772)
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