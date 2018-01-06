Чемезов Анатолий
Место рожденияРоссия
Дата рождения19.11.1945
Дата смерти06.01.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Бракосочетание
30.12.1969
Жена: Чемезова Наталия
Рождение ребёнка
10.07.1972
Сын: Чемезов Андрей
Мать ребёнка: Чемезова Наталия
Рождение ребёнка
09.08.1975
Сын: Чемезов Сергей
Мать ребёнка: Чемезова Наталия
Рождение ребёнка
01.11.1986
Дочь: Оленникова Татьяна
Мать ребёнка: Чемезова Наталия
Рождение ребёнка
19.04.1989
Дочь: Алексеева Оксана
Мать ребёнка: Чемезова Наталия
Смерть
06.01.2018
Похороны
11.01.2018
Ивановское кладбище (127772)