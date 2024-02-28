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Феопентов Иван Дмитриев

Место рождения

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: (феопентов) Дмитрий Феопентов

Мать: (феопентова) Екатерина Петрова

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.01.1867

Сын: Феопентов Емельян Иванов

Мать ребёнка: Феопентова Ирина Андреева

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.02.1869

Сын: Феопентов Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Феопентова Ирина Андреева

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.04.1871

Сын: Феопентов Георгий Иванов

Мать ребёнка: Феопентова Ирина Андреева

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.03.1874

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Феопентова Ирина Андреева

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.07.1880

Дочь: Ольга Иванова

Мать ребёнка: Феопентова Ирина Андреева

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.06.1885

Сын: Феопентов Петр Иванов

Мать ребёнка: Феопентова Ирина Андреева

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феопентов Емельян Иванов

Мать ребёнка: Феопентова Ирина Андреева

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феопентова Ирина Андреева

Смерть
Неизвестно
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