Феопентов Иван Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
01.01.1867
Мать ребёнка: Феопентова Ирина Андреева
Рождение ребёнка
11.02.1869
Мать ребёнка: Феопентова Ирина Андреева
Рождение ребёнка
22.04.1871
Мать ребёнка: Феопентова Ирина Андреева
Рождение ребёнка
02.03.1874
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Феопентова Ирина Андреева
Рождение ребёнка
05.07.1880
Дочь: Ольга Иванова
Мать ребёнка: Феопентова Ирина Андреева
Рождение ребёнка
23.06.1885
Мать ребёнка: Феопентова Ирина Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Феопентова Ирина Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно