Феопентова (Галкина?) Ирина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феопентова (Галкина?) Ирина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1867

Сын: Феопентов Емельян Иванов

Отец ребёнка: Феопентов Иван Дмитриев

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.02.1869

Сын: Феопентов Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Феопентов Иван Дмитриев

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.04.1871

Сын: Феопентов Георгий Иванов

Отец ребёнка: Феопентов Иван Дмитриев

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.03.1874

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Феопентов Иван Дмитриев

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.07.1880

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Феопентов Иван Дмитриев

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.06.1885

Сын: Феопентов Петр Иванов

Отец ребёнка: Феопентов Иван Дмитриев

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феопентов Емельян Иванов

Отец ребёнка: Феопентов Иван Дмитриев

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феопентов Иван Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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