Феопентова (Галкина?) Ирина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1867
Отец ребёнка: Феопентов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
11.02.1869
Отец ребёнка: Феопентов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
22.04.1871
Отец ребёнка: Феопентов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
02.03.1874
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Феопентов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
05.07.1880
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Феопентов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
23.06.1885
Отец ребёнка: Феопентов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Феопентов Иван Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно