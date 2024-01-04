(Феопентов) Дмитрий Феопентов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Феопентов) Дмитрий Феопентов

Место рождения

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ирина Дмитриева

Мать ребёнка: (феопентова) Екатерина Петрова

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Феопентов Иван Дмитриев

Мать ребёнка: (феопентова) Екатерина Петрова

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Феопентов Дмитрий Дмитриев

Мать ребёнка: (феопентова) Екатерина Петрова

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
08.10.1855

Сын: Феопентов Ефим Дмитриев

Мать ребёнка: (феопентова) Екатерина Петрова

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: (феопентов) Терентий Дмитриев

Мать ребёнка: (феопентова) Екатерина Петрова

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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