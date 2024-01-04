(Феопентов) Дмитрий Феопентов
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ирина Дмитриева
Мать ребёнка: (феопентова) Екатерина Петрова
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: (феопентова) Екатерина Петрова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Феопентов Дмитрий Дмитриев
Мать ребёнка: (феопентова) Екатерина Петрова
Рождение ребёнка
08.10.1855
Мать ребёнка: (феопентова) Екатерина Петрова
Рождение ребёнка
1859
Сын: (феопентов) Терентий Дмитриев
Мать ребёнка: (феопентова) Екатерина Петрова
Смерть
Неизвестно