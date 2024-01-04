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Феопентов Ефим Дмитриев

Место рождения

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

08.10.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1855

Отец: (феопентов) Дмитрий Феопентов

Мать: (феопентова) Екатерина Петрова

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.08.1885

Сын: Феопентов Андрей Ефимьев

Мать ребёнка: Феопентова Екатерина Анастасьева

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.04.1889

Сын: Феопентов Федор Ефимьев

Мать ребёнка: Феопентова Екатерина Анастасьева

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.07.1895

Дочь: Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Феопентова Екатерина Анастасьева

Большой Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феопентов Дмитрий Ефимьев

Мать ребёнка: Феопентова Екатерина Анастасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феопентова Екатерина Анастасьева

Крещение
Неизвестно
Меркутино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Восприемники: Стукалов Кирилл Лукин, крестьянский сын, д.Малый Холм; Марфа Авксентьева (Авксентьева), девица, д.Малый Холм | Церковь Иоанна Богослова
Смерть
Неизвестно
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