Феопентов Ефим Дмитриев
Место рождения
Дата рождения08.10.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1855
Рождение ребёнка
14.08.1885
Мать ребёнка: Феопентова Екатерина Анастасьева
Рождение ребёнка
14.04.1889
Мать ребёнка: Феопентова Екатерина Анастасьева
Рождение ребёнка
29.07.1895
Дочь: Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Феопентова Екатерина Анастасьева
Большой Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Феопентов Дмитрий Ефимьев
Мать ребёнка: Феопентова Екатерина Анастасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Меркутино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Восприемники: Стукалов Кирилл Лукин, крестьянский сын, д.Малый Холм; Марфа Авксентьева (Авксентьева), девица, д.Малый Холм | Церковь Иоанна Богослова
Смерть
Неизвестно