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Плотников Потап Яковлевич

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

03.12.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1860

Отец: Плотников Яков Федорович

Мать: Плотникова -Шайдурова- Ирина Захаровна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.12.1880

Дочь: Плотникова Иумания Потаповна

Мать ребёнка: Плотникова Евдокия Фёдоровна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.03.1895

Сын: Плотников Федор Потапович

Мать ребёнка: Плотникова Евдокия Фёдоровна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.11.1897

Сын: Плотников Михаил Потапович

Мать ребёнка: Плотникова Евдокия Фёдоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.11.1901

Сын: Плотников Иннокентий Потапович

Мать ребёнка: Плотникова Евдокия Фёдоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Евдокия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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