Плотников Потап Яковлевич
Место рождения
Дата рождения03.12.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1860
Рождение ребёнка
24.12.1880
Дочь: Плотникова Иумания Потаповна
Мать ребёнка: Плотникова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.03.1895
Сын: Плотников Федор Потапович
Мать ребёнка: Плотникова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.11.1897
Сын: Плотников Михаил Потапович
Мать ребёнка: Плотникова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.11.1901
Сын: Плотников Иннокентий Потапович
Мать ребёнка: Плотникова Евдокия Фёдоровна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно