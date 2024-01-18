Плотникова Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1880
Дочь: Плотникова Иумания Потаповна
Отец ребёнка: Плотников Потап Яковлевич
Рождение ребёнка
03.03.1895
Сын: Плотников Федор Потапович
Отец ребёнка: Плотников Потап Яковлевич
Рождение ребёнка
04.11.1897
Сын: Плотников Михаил Потапович
Отец ребёнка: Плотников Потап Яковлевич
Рождение ребёнка
20.11.1901
Сын: Плотников Иннокентий Потапович
Отец ребёнка: Плотников Потап Яковлевич
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно