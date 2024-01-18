Плотникова Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотникова Евдокия Фёдоровна

Плотникова Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Потап Яковлевич

Рождение ребёнка
24.12.1880

Дочь: Плотникова Иумания Потаповна

Отец ребёнка: Плотников Потап Яковлевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.03.1895

Сын: Плотников Федор Потапович

Отец ребёнка: Плотников Потап Яковлевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.11.1897

Сын: Плотников Михаил Потапович

Отец ребёнка: Плотников Потап Яковлевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.11.1901

Сын: Плотников Иннокентий Потапович

Отец ребёнка: Плотников Потап Яковлевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.