Плотникова -Шайдурова- (Чипуштанова) Ирина Захаровна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Чипуштанов Захар Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1859
Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Рождение ребёнка
03.12.1860
Сын: Плотников Потап Яковлевич
Отец ребёнка: Плотников Яков Федорович
Рождение ребёнка
27.05.1862
Сын: Плотников Тихон Яковлевич
Отец ребёнка: Плотников Яков Федорович
Бракосочетание
17.04.1863
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно