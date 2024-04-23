Плотникова -Шайдурова- (Чипуштанова) Ирина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова -Шайдурова- (Чипуштанова) Ирина Захаровна

Место рождения

Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Чипуштанов Захар Михайлович

Мать: не указана

Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
08.11.1859

Муж: Плотников Яков Федорович

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Рождение ребёнка
03.12.1860

Сын: Плотников Потап Яковлевич

Отец ребёнка: Плотников Яков Федорович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.05.1862

Сын: Плотников Тихон Яковлевич

Отец ребёнка: Плотников Яков Федорович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
17.04.1863

Муж: Шайдуров Аверьян Спиридонович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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