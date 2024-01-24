Фролова (Климашевская) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2003
Николо-Архангельское кладбище ,90 участок