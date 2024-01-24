Фролова (Климашевская) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Климашевская) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Фролов Андрей Емельянович

Мать: Фролова Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2003
Николо-Архангельское кладбище ,90 участок
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