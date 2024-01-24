Фролов Андрей Емельянович
Место рожденияСельцо Чермошны Чернского уезда Тульской губернии
Дата рождения07.07.1904
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1904
Отец: Фролов Емельян Кузьмич
Сельцо Чермошны Чернского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Фролова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Фролова Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Фролов Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Фролова Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Фролов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Фролова Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
07.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова Мария Леонтьевна
Москва, город федерального значения Москва
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Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова Мария Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Мария Леонтьевна
Смерть
1971