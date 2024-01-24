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Фролов Андрей Емельянович

Место рождения

Сельцо Чермошны Чернского уезда Тульской губернии

Дата рождения

07.07.1904

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1904

Отец: Фролов Емельян Кузьмич

Мать: Фролова Наталья Васильевна

Сельцо Чермошны Чернского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Фролова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Фролова Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Фролов Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Фролова Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Фролов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Фролова Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
07.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Мария Леонтьевна

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Мария Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Мария Леонтьевна

Смерть
1971
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