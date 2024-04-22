Фролова (Кузина) Мария Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Кузина) Мария Леонтьевна

Место рождения

Чермошны, Белевский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

19.07.1904

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1904

Отец: Кузин Леонтий Никитич

Мать: Кузина Матрена Кирилловна

Чермошны, Белевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Фролова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Фролов Андрей Емельянович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Фролов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Фролов Андрей Емельянович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Фролов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Фролов Андрей Емельянович

Рождение ребёнка
07.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Андрей Емельянович

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Андрей Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Андрей Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1984
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