Фролова (Кузина) Мария Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения19.07.1904
Дата смерти1984
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1904
Отец: Кузин Леонтий Никитич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Фролова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Фролов Андрей Емельянович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Фролов Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Фролов Андрей Емельянович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Фролов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Фролов Андрей Емельянович
Рождение ребёнка
07.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Андрей Емельянович
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Андрей Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1984