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Матвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Пахомей Федоров

Мать: Дарья Яковлева(Ермолаева)

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Авдотья Анисимова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Авдотья Анисимова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Емельян

Мать ребёнка: Авдотья Анисимова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Абросим

Мать ребёнка: Авдотья Анисимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Анисимова

Смерть
Неизвестно
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