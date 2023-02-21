Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Пахомей Федоров
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Авдотья Анисимова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Авдотья Анисимова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Емельян
Мать ребёнка: Авдотья Анисимова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Абросим
Мать ребёнка: Авдотья Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Анисимова
Смерть
Неизвестно