Дарья Яковлева(Ермолаева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Яковлева(Ермолаева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Борис

Отец ребёнка: Пахомей Федоров

Рождение ребёнка
1757

Сын: Матвей

Отец ребёнка: Пахомей Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Пахомей Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Пахомей Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомей Федоров

Смерть
Неизвестно
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