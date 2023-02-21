Пахомей Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Рождение ребёнка
1754
Сын: Борис
Мать ребёнка: Дарья Яковлева(Ермолаева)
Рождение ребёнка
1757
Сын: Матвей
Мать ребёнка: Дарья Яковлева(Ермолаева)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Дарья Яковлева(Ермолаева)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Дарья Яковлева(Ермолаева)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно