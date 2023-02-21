Пахомей Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПахомей Федоров

Пахомей Федоров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Федор Вешняков Гардюшка Вешняков/Иванов

Мать: Наталья Назарова

Рождение ребёнка
1754

Сын: Борис

Мать ребёнка: Дарья Яковлева(Ермолаева)

Рождение ребёнка
1757

Сын: Матвей

Мать ребёнка: Дарья Яковлева(Ермолаева)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Дарья Яковлева(Ермолаева)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Дарья Яковлева(Ермолаева)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Яковлева(Ермолаева)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close