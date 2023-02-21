(Никишина) Феоктиста Севастьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1888
Крещение
18.12.1888
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Павел Биряев. Дьячок Зиновий Истомин.
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно