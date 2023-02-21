(Никишина) Феоктиста Севастьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Никишина) Феоктиста Севастьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1888

Отец: Никишин Севастьян Васильевич

Мать: Никишина Васса Кононовна

Крещение
18.12.1888
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Павел Биряев. Дьячок Зиновий Истомин.
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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