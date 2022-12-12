Никишина (Станоткина) Васса Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишина (Станоткина) Васса Кононовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: Станоткин Конон Лукьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1888

Дочь: Феоктиста Севастьяновна

Отец ребёнка: Никишин Севастьян Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никишин Севастьян Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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