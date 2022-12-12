Никишина (Станоткина) Васса Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: Станоткин Конон Лукьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1888
Дочь: Феоктиста Севастьяновна
Отец ребёнка: Никишин Севастьян Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно