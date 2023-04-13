Педан Фекла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Педан Фекла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Педан Тихон Иванович

Отец ребёнка: Педан Иван Климентьевич

Рождение ребёнка
28.03.1885

Дочь: Объезченко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Педан Иван Климентьевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Педан Алексей Иванович

Отец ребёнка: Педан Иван Климентьевич

Рождение ребёнка
01.11.1888

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Педан Иван Климентьевич

Рождение ребёнка
20.06.1893

Сын: Педан Иван Иванович

Отец ребёнка: Педан Иван Климентьевич

Рождение ребёнка
27.06.1897

Дочь: Мерликова Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Педан Иван Климентьевич

Рождение ребёнка
23.05.1903

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Педан Иван Климентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Педан Иван Климентьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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