Педан Фекла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Педан Тихон Иванович
Отец ребёнка: Педан Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
28.03.1885
Дочь: Объезченко Мария Ивановна
Отец ребёнка: Педан Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Педан Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
01.11.1888
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Педан Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
20.06.1893
Сын: Педан Иван Иванович
Отец ребёнка: Педан Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
27.06.1897
Дочь: Мерликова Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Педан Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
23.05.1903
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Педан Иван Климентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно