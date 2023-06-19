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Педан Алексей Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Педан Иван Климентьевич

Мать: Педан Фекла Васильевна

Бракосочетание
13.11.1911

Жена: Педан Вера Харитоновна

Рождение ребёнка
20.09.1912

Сын: Педан Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Педан Вера Харитоновна

Рождение ребёнка
04.06.1914

Дочь: Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Педан Вера Харитоновна

Рождение ребёнка
12.09.1916

Сын: Педан Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Педан Вера Харитоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно