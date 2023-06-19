Педан Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Педан Иван Климентьевич
Мать: Педан Фекла Васильевна
Бракосочетание
13.11.1911
Жена: Педан Вера Харитоновна
Рождение ребёнка
20.09.1912
Мать ребёнка: Педан Вера Харитоновна
Рождение ребёнка
04.06.1914
Дочь: Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Педан Вера Харитоновна
Рождение ребёнка
12.09.1916
Мать ребёнка: Педан Вера Харитоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно