Мерликова (Педан) Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМерликова (Педан) Агриппина Ивановна

Мерликова (Педан) Агриппина Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

27.06.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1897

Отец: Педан Иван Климентьевич

Мать: Педан Фекла Васильевна

Бракосочетание
26.05.1917

Муж: Мерликов Герасим Яковлевич

Рождение ребёнка
13.03.1918

Дочь: Лидия Герасимовна

Отец ребёнка: Мерликов Герасим Яковлевич

Рождение ребёнка
27.04.1921

Сын: Мерликов Федор Герасимович

Отец ребёнка: Мерликов Герасим Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close