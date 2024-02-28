Мерликова (Педан) Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.06.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1897
Отец: Педан Иван Климентьевич
Мать: Педан Фекла Васильевна
Бракосочетание
26.05.1917
Рождение ребёнка
13.03.1918
Дочь: Лидия Герасимовна
Отец ребёнка: Мерликов Герасим Яковлевич
Рождение ребёнка
27.04.1921
Сын: Мерликов Федор Герасимович
Отец ребёнка: Мерликов Герасим Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно