Умнов Абрам Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Умнов Дмитрий Сидоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Умнов Яков Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
10.11.1840
Абрам Дмитриев Умнов 21 Татьяна Фёдоровна Гусева 20
Бракосочетание
10.11.1842
Жена: Умнова Дарья Иовлева
Абрам Дмитриев Умнов вторым браком 26 лет девица Дарья Иовлева Умнова 21 год.
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Старцева (Умнова) Акилина Абрамовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Умнова Дарья Иовлева
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Умнова Дарья Иовлева
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Умнова Дарья Иовлева
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Умнова Мария Ивлеева
Смерть
Неизвестно