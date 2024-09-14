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Умнов Абрам Дмитриевич

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Умнов Дмитрий Сидоров

Мать: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умнов Никанор Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умнов Яков Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
10.11.1840

Жена: Умнова (Гусева) Татьяна Фёдоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Абрам Дмитриев Умнов 21 Татьяна Фёдоровна Гусева 20
Бракосочетание
10.11.1842

Жена: Умнова Дарья Иовлева

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Абрам Дмитриев Умнов вторым браком 26 лет девица Дарья Иовлева Умнова 21 год.
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Старцева (Умнова) Акилина Абрамовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Умнов Никифор Абрамович

Мать ребёнка: Умнова Дарья Иовлева

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Умнов Андрей Абрамович

Мать ребёнка: Умнова Дарья Иовлева

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Умнов Мирон Абрамович

Мать ребёнка: Умнова Дарья Иовлева

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Умнов Григорий Абрамович

Мать ребёнка: Умнова Мария Ивлеева

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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