Умнова Дарья Иовлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
10.11.1842
Абрам Дмитриев Умнов вторым браком 26 лет девица Дарья Иовлева Умнова 21 год.
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Умнов Абрам Дмитриевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Умнов Абрам Дмитриевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Умнов Абрам Дмитриевич
Смерть
Неизвестно