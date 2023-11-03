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Умнова Дарья Иовлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1842

Муж: Умнов Абрам Дмитриевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Абрам Дмитриев Умнов вторым браком 26 лет девица Дарья Иовлева Умнова 21 год.
Рождение ребёнка
1848

Сын: Умнов Никифор Абрамович

Отец ребёнка: Умнов Абрам Дмитриевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Умнов Андрей Абрамович

Отец ребёнка: Умнов Абрам Дмитриевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Умнов Мирон Абрамович

Отец ребёнка: Умнов Абрам Дмитриевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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