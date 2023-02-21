Падута Мелания Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Максим ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Падута Пархом (Парфен) Северинов
Отец ребёнка: Падута Северин Тихонов
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Падута Северин Тихонов
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Падута Северин Тихонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно