Падута Мелания Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падута Мелания Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Максим ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Падута Пархом (Парфен) Северинов

Отец ребёнка: Падута Северин Тихонов

Рождение ребёнка
1783

Сын: Падута Анисим Северинов

Отец ребёнка: Падута Северин Тихонов

Рождение ребёнка
1787

Сын: Падута Иоанн Северинов

Отец ребёнка: Падута Северин Тихонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Падута Северин Тихонов

Смерть
Неизвестно
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