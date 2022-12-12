Падута Пархом (Парфен) Северинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Падута Северин Тихонов
Мать: Падута Мелания Максимова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Фросия Пархомова
Мать ребёнка: Падута Анна Сидорова
Рождение ребёнка
12.05.1798
Дочь: Елена Пархомова
Мать ребёнка: Падута Анна Сидорова
РС 1798: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 2, лл. 54об-55 - рождение
Рождение ребёнка
05.10.1800
Дочь: Харитина Пархомова
Мать ребёнка: Падута Анна Сидорова
РС 1800: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 4, лл. 124об-125 - рождение
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Падута Анна Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Падута Анна Сидорова
Смерть
Неизвестно