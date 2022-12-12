Падута Пархом (Парфен) Северинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПадута Пархом (Парфен) Северинов

Падута Пархом (Парфен) Северинов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Падута Северин Тихонов

Мать: Падута Мелания Максимова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Фросия Пархомова

Мать ребёнка: Падута Анна Сидорова

Рождение ребёнка
12.05.1798

Дочь: Елена Пархомова

Мать ребёнка: Падута Анна Сидорова

Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
РС 1798: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 2, лл. 54об-55 - рождение
Рождение ребёнка
05.10.1800

Дочь: Харитина Пархомова

Мать ребёнка: Падута Анна Сидорова

Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
РС 1800: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 4, лл. 124об-125 - рождение
Рождение ребёнка
1810

Сын: Падута Трофим Парфенов

Мать ребёнка: Падута Анна Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Падута Анна Сидорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close