Городецкая Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Городецкий Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Городецкий Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Городецкий Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Городецкий Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно