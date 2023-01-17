Городецкая Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городецкая Прасковья Васильевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Городецкий Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Городецкий Алексей Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Городецкий Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Городецкий Алексей Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городецкий Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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