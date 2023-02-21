Городецкий Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГородецкий Алексей Васильевич

Городецкий Алексей Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
С 1816 по 1834
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Диакон Николаевской Владыченской церкви г.Вологды.
Рождение ребёнка
1817

Сын: Городецкий Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Городецкая Прасковья Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Городецкий Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Городецкая Прасковья Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городецкая Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close