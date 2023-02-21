Городецкий Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1816 по 1834
Диакон Николаевской Владыченской церкви г.Вологды.
Рождение ребёнка
1817
Сын: Городецкий Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Городецкая Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Городецкий Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Городецкая Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно