(Варламова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Варламова) Мария

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Место рождения

д. Лапино

Дата рождения

03.08.1938

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1938

Отец: Варламов Андрей Григорьевич

Мать: Татьяна

д. Лапино
Рождение ребёнка
05.04.1959

Сын: Дерюшев Сергей

Отец ребёнка: Дерюшев Александр

Удмуртия
Рождение ребёнка
07.09.1962

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Дерюшев Александр

Рождение ребёнка
04.01.1967

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Дерюшев Александр

Рождение ребёнка
03.03.1975

Сын: Дерюшев Анатолий

Отец ребёнка: Дерюшев Александр

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