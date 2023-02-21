(Варламова) Мария
Место рожденияд. Лапино
Дата рождения03.08.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1938
Отец: Варламов Андрей Григорьевич
Мать: Татьяна
д. Лапино
Рождение ребёнка
05.04.1959
Сын: Дерюшев Сергей
Отец ребёнка: Дерюшев Александр
Удмуртия
Рождение ребёнка
07.09.1962
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Дерюшев Александр
Рождение ребёнка
04.01.1967
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Дерюшев Александр
Рождение ребёнка
03.03.1975
Сын: Дерюшев Анатолий
Отец ребёнка: Дерюшев Александр