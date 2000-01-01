Дерюшев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерюшев Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1975

Отец: Дерюшев Александр

Мать: Мария

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