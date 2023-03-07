Гордеевских (Чупина) Евдокия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГордеевских (Чупина) Евдокия Никитина

Гордеевских (Чупина) Евдокия Никитина

avatar

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Чупин Никита Силаев

Мать: Чупина Параскева Иванова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
18.10.1898

Муж: Гордеевский Ульян Логинов

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Лист 16. Брак с. Осколковского отставной унтер офицер Ульян Логинов Гордиевский Раскольник Стариковщинской секты первым браком 32 года и с. Осколковского крестьянская до... Показать все
Рождение ребёнка
31.12.1902 ст.

Сын: Гордеевский Михаил Ульянов

Отец ребёнка: Гордеевский Ульян Логинов

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 163. Воспреемники Семен Никитин Чупин и крестьянская жена с. Вяткинского Ольга Егорова Вяткина
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close