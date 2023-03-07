Гордеевских (Чупина) Евдокия Никитина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Чупин Никита Силаев
Мать: Чупина Параскева Иванова
Бракосочетание
18.10.1898
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Лист 16. Брак с. Осколковского отставной унтер офицер Ульян Логинов Гордиевский Раскольник Стариковщинской секты первым браком 32 года и с. Осколковского крестьянская до... Показать все
Рождение ребёнка
31.12.1902 ст.
Сын: Гордеевский Михаил Ульянов
Отец ребёнка: Гордеевский Ульян Логинов
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 163. Воспреемники Семен Никитин Чупин и крестьянская жена с. Вяткинского Ольга Егорова Вяткина
Смерть
Неизвестно