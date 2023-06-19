Гордеевский Ульян Логинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1898
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Лист 16. Брак с. Осколковского отставной унтер офицер Ульян Логинов Гордиевский Раскольник Стариковщинской секты первым браком 32 года и с. Осколковского крестьянская до... Показать все
Рождение ребёнка
31.12.1902 ст.
Сын: Гордеевский Михаил Ульянов
Мать ребёнка: Гордеевских Евдокия Никитина
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 163. Воспреемники Семен Никитин Чупин и крестьянская жена с. Вяткинского Ольга Егорова Вяткина
Смерть
Неизвестно