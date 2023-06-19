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Гордеевский Ульян Логинов

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1878 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
18.10.1898

Жена: Гордеевских Евдокия Никитина

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Лист 16. Брак с. Осколковского отставной унтер офицер Ульян Логинов Гордиевский Раскольник Стариковщинской секты первым браком 32 года и с. Осколковского крестьянская до... Показать все
Рождение ребёнка
31.12.1902 ст.

Сын: Гордеевский Михаил Ульянов

Мать ребёнка: Гордеевских Евдокия Никитина

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 163. Воспреемники Семен Никитин Чупин и крестьянская жена с. Вяткинского Ольга Егорова Вяткина
Смерть
Неизвестно