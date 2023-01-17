Нестеренко (Диденко) У... Филипповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Диденко Филипп Прохорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1912
Сын: Нестеренко Тимофей Яковлевич
Отец ребёнка: Нестеренко Яков (Евфатович)
Рождение ребёнка
06.07.1913
Сын: Нестеренко Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Нестеренко Яков (Евфатович)
Рождение ребёнка
28.12.1914
Сын: Нестеренко Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Нестеренко Яков (Евфатович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно