Нестеренко (Диденко) У... Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко (Диденко) У... Филипповна

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Место рождения

Подолье, Київська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Диденко Филипп Прохорович

Мать: не указана

Подолье, Київська область
Рождение ребёнка
20.02.1912

Сын: Нестеренко Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Нестеренко Яков (Евфатович)

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.07.1913

Сын: Нестеренко Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Нестеренко Яков (Евфатович)

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.12.1914

Сын: Нестеренко Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Нестеренко Яков (Евфатович)

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеренко Яков (Евфатович)

Смерть
Неизвестно
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