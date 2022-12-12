Нестеренко Яков (Евфатович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1912
Сын: Нестеренко Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: Нестеренко У... Филипповна
Рождение ребёнка
06.07.1913
Сын: Нестеренко Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Нестеренко У... Филипповна
Рождение ребёнка
28.12.1914
Сын: Нестеренко Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Нестеренко У... Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно