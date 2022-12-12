Нестеренко Яков (Евфатович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестеренко Яков (Евфатович)

Нестеренко Яков (Евфатович)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1912

Сын: Нестеренко Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Нестеренко У... Филипповна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.07.1913

Сын: Нестеренко Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Нестеренко У... Филипповна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.12.1914

Сын: Нестеренко Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Нестеренко У... Филипповна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестеренко У... Филипповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close