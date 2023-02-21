Диденко Филипп Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диденко Филипп Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Образование
Неизвестно
Подолье, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестеренко У... Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Подолье, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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