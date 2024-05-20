Хлыстикова (Селиванова) Галина Семеновна 1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хлыстикова (Селиванова) Галина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Селиванов Семен Захарович

Мать: Селиванова Мария Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлыстиков Иван

Место жительства
Неизвестно
Республика Белоруссия, г.Могилев
Рождение ребёнка
19.02.1972

Сын: Хлыстиков Игорь Иванович

Отец ребёнка: Хлыстиков Иван

Республика Белоруссия, г.Могилев
Рождение ребёнка
19.02.1972

Сын: Хлыстиков Валерий Иванович

Отец ребёнка: Хлыстиков Иван

Республика Белоруссия, г.Могилев

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