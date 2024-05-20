Хлыстикова (Селиванова) Галина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хлыстиков Иван
Место жительства
Неизвестно
Республика Белоруссия, г.Могилев
Рождение ребёнка
19.02.1972
Отец ребёнка: Хлыстиков Иван
Республика Белоруссия, г.Могилев
Рождение ребёнка
19.02.1972
Сын: Хлыстиков Валерий Иванович
Отец ребёнка: Хлыстиков Иван
Республика Белоруссия, г.Могилев