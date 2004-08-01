Селиванова Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти?.08.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: (Брок) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Селиванова) Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Селиванов Семен Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скробова (Селиванова) Зинаида Семеновна
Отец ребёнка: Селиванов Семен Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Пронтова (Селиванова) Томара Семеновна
Отец ребёнка: Селиванов Семен Захарович
Рождение ребёнка
04.08.1946
Дочь: Пащенко (Селиванова) Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Селиванов Семен Захарович
Республика Белоруссия, г.Могилев
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Кочнева (Селиванова) Людмила Семеновна
Отец ребёнка: Селиванов Семен Захарович
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Хлыстикова (Селиванова) Галина Семеновна
Отец ребёнка: Селиванов Семен Захарович
Смерть
?.08.2004