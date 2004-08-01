Селиванова Мария Даниловна 1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селиванова Мария Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

?.08.2004

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: (Брок) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Селиванова) Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Селиванов Семен Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скробова (Селиванова) Зинаида Семеновна

Отец ребёнка: Селиванов Семен Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селиванов Семен Захарович

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Пронтова (Селиванова) Томара Семеновна

Отец ребёнка: Селиванов Семен Захарович

Рождение ребёнка
04.08.1946

Дочь: Пащенко (Селиванова) Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Селиванов Семен Захарович

Республика Белоруссия, г.Могилев
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Кочнева (Селиванова) Людмила Семеновна

Отец ребёнка: Селиванов Семен Захарович

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Хлыстикова (Селиванова) Галина Семеновна

Отец ребёнка: Селиванов Семен Захарович

Смерть
?.08.2004

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