Хлыстиков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель фуры
Место жительства
Неизвестно
Республика Белоруссия, г.Могилев
Рождение ребёнка
19.02.1972
Мать ребёнка: Хлыстикова (Селиванова) Галина Семеновна
Республика Белоруссия, г.Могилев
Рождение ребёнка
19.02.1972
Сын: Хлыстиков Валерий Иванович
Мать ребёнка: Хлыстикова (Селиванова) Галина Семеновна
Республика Белоруссия, г.Могилев